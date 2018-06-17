冰島兼職雜牌軍寫傳奇 教頭為牙醫、門將是導演

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-17 10:34 用LINE傳送

冰島隊頑強以1:1逼平名將梅西(Messi)的阿根廷隊，引爆全球鄉民熱烈討論。會內賽32隊中，冰島是世界盃有史以來人口最少的一個參賽國家，全國只有33萬人，而些球員大多是業餘球員，多數都是兼職維生，像教頭霍爾格利姆森(Heimir Hallgrimsson)平時就是牙醫，至於表現出色的門將荷杜森(Hannes Thor Halldorsson)則是一名廣告導演，而一時之間，他所導演的冰島可口可樂廣告，也在網路上流傳。

冰島女性有17萬，男性約為16萬，據說扣除年齡太大及太小，以及不適運動者，只剩8000位成年男子可以挑選做為世足賽球員。由於勞動人力不足幾乎冰島隊都有兼職，除了的門將是一位拍攝MV和廣告的導演；中場克納森(Aaron Einar Gunnarsson)原是手球運動員；右後衛沙瓦森(Birkir Mar Saevarsson)曾差點去當了飛行員。

冰島主帥霍爾格利姆森原是一名牙醫。 路透

教頭霍爾格利姆森說，「我仍然是一個牙醫，而且我這輩子終身的職業就是牙醫了，而不是足球教練。」就算世足賽首戰打響名號，但他不會轉做足球教練。霍爾格利姆森小時家中附近因火山爆發，而讓家裡修渔網事業毀了，最終母親是靠著幫人打掃而讓他讀書，成為一名牙醫維持家計，且開了一家牙醫診所24年。

由於霍爾格利姆森曾做過足球員，年較長後兼職帶球隊，有趣的是當場上有球員被打到牙齒，他還現場幫忙治療。因緣際會也使得他成為冰島國家隊教練，現在反過來，教練成了正職，不過，他仍喜歡替人看牙當做訓練之外的休閒。

至於門將荷杜森表示，他過去的主要工作是一名電影導演，是他主要收入來源於此，不過，他盡力平衡這球員與導演兩份工作。在導演工作之餘，晚上才進行球員訓練。直到4年前，他才成為一名職業足球員，而他最大希望就是助冰島踢進世界盃，如今終於圓夢，踢平阿根廷，還讓冰島足球轟動全世界。

這些兼職球員，正在寫世界盃令人感動的傳奇。