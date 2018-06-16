「埃及梅西」世足首戰坐板凳 教頭：決定不冒險

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-06-16 16:39 用LINE傳送

埃及主將薩拉赫首戰意外全場坐板凳，教頭解釋不想冒險，對俄羅斯之役再讓他復出。 廖廷儀

埃及 明星前鋒薩拉赫 （Mohamed Salah）意外沒有上場，讓埃及隊戰力受到嚴重影響；烏拉圭 隊近48年在世足 賽首戰不勝魔咒，靠著希梅內斯（Jose Gimenez）在第89分鐘的頭錘突破，以1：0力克埃及隊，在A組與地主俄羅斯暫列第一。

薩拉赫是當今足壇頂尖前鋒之一，原本埃及隊表示他的肩傷無礙、首戰「幾乎百分之百」會上場，但他15日坐在替補席，讓埃及球迷錯愕。

「在前一天的練習後，我們決定不要冒險，」埃及隊主帥庫波（Hector Cuper）說，「但我相信下一場對俄羅斯時，薩拉赫會準備好。」

保護薩拉赫或許是對的，但埃及隊缺乏火力，只能以求和為上；門將希納維（Mohamed El-Shenawy）差點就要成為功臣，他上半場數度擋下烏拉圭射門，但在第89分鐘失守。

烏拉圭13度闖進世足賽，五次晉級四強，且有兩冠紀錄，賽前被視為Ａ組「獨強」球隊，但15日遭到埃及嚴密防守，直到比賽尾聲才有驚無險留下勝利。

烏拉圭球星雲集，賽前焦點都是蘇亞雷斯（Luis Suarez）和卡瓦尼（Edinson Cavani），誰都沒想到跳出來當英雄的是希梅內斯。