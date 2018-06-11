法國教頭力挺子弟兵 堅持讓博格巴先發

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-11 15:57 用LINE傳送

博格巴。 美聯社 面對即將登場的俄羅斯世足賽，法國球星博格巴（Paul Pogba）近況卻持續低迷，熱身賽狀況未見起色，場上態度也被不少球迷痛批不積極，不過法國教頭德尚（Didier Deschamps）仍力挺子弟兵，法國首戰對上澳洲他仍是中場先發人選。

擁有優異速度和腳法，英超曼聯球星博格巴近日卻飽受批評，尤其熱身賽表現低迷讓不少球迷看不下去，包括與義大利、美國熱身賽都未進球，要求主帥將他放入替補聲浪也不斷，不過主帥德尚選擇力挺愛將，認為在熱身賽後，博格巴的表現有所改進。

「義大利熱身賽後我極力為他平反，隨後迎戰美國他明顯更積極。」主帥德尚強調，他能理解外界對博格巴的高度期待，他也都知情。

「我知道外界對他有高度期待，這很正常。」德尚說，「當他表現好的時候，他就必須維持水準。但他很多時候是為了團隊著想，這點對我來說很重要。」

日前博格巴對於球迷痛批他場上散漫也做出回應，「我一直以來就是這樣的風格，當我贏球我也是這樣贏的。沒有人該告訴我應該怎麼踢球，你們絕對不會批評梅西（Lionel Messi ）在場上散步，當他踢進3球時你們會批評他散步嗎？不會。」