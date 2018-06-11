巴西熱身賽勝奧地利 內馬爾國家隊進球榜排第3

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-11 11:01 用LINE傳送

內馬爾。 美聯社 2018俄羅斯世界盃足球賽將在14日開踢，尋求世足隊史第6冠的「森巴軍團」巴西隊也把握最後衝刺機會，前往維也納與奧地利進行熱身賽，巴西也在當家球星內馬爾（Neymar）傷癒復出後連兩場都有進球紀錄，率隊以3：0輕取奧地利，而這也是內馬爾生涯代表國家隊踢進的第55球，追平巴西隊史進球榜第3的前輩羅馬里歐（Romario）。

內馬爾在3個月前返回巴西治療腳傷，在他動刀3個月後，在6月初巴西對上克羅埃西亞的熱身賽復出，而他也在復出首戰就替球隊做出貢獻，踢進生涯代表國家隊的第54球；昨天森巴軍團轉戰維也納，與奧地利進行熱身賽，上半場取得1：0領先的巴西，下半場再度展開攻勢，靠著內馬爾在第63分鐘攻破對手球門，讓巴西繼續將領先擴大。

這次進球也是內馬爾生涯代表國家隊的第55顆進球，追平了前輩羅馬里歐，在巴西隊史進球數並列第3。內馬爾表示，「對我來說，非常高興能夠在巴西隊史進球榜榜上有名，很高興能夠與羅馬里歐齊名。我想以某一種方式向他致敬，因為他是一個偶像，就像我上周所說的，我不想跟任何人比較，只有我自己。」

代表巴西隊出賽第85場踢進國家隊第55球的內馬爾說：「所以這是一種致敬的方式，因為他是一個偶像，不僅僅是我，而是所有巴西人的偶像。」

巴西主帥蒂特（Tite）也對內馬爾的表現給予肯定，他說：「內馬爾的技術和創造力令人驚嘆，他給對手的打擊是致命的，我不知道他的極限在哪裡。」此外他也稱讚巴西隊其他球員，「今天所有球員的表現都值得表揚，這場比賽就是世界盃的榜樣，我們的球員愈來愈成熟。」

巴西小組賽首戰將在台灣時間6月18日凌晨2點對上瑞士，而此役也被視為E組龍頭之爭的賽事。