熱身賽法國踢平美國

世界日報 體育新聞組／綜合報導 2018-06-10 22:02 用LINE傳送

體育新聞組／綜合報導

法國男足出征世界杯前的重要熱身賽，9日在主場出戰美國隊，意外遭到頑強抵抗，靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）在第78分鐘的進球，最後才以1：1踢平。