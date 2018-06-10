首戰對葡萄牙 西班牙後衛放話守死C羅

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-10 13:50 用LINE傳送

C羅。 美聯社 本屆世界盃足球賽14日開踢，B組兩強西班牙、葡萄牙首戰就狹路相逢，16日凌晨2時這場「伊比利亞半島內戰」備受矚目，西班牙後衛拿祖（Nacho）放話要守死「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。

拿祖與C羅是皇家馬德里隊友，來到世界盃才有機會對決，拿祖表示：「我希望我有機會防守羅納度，我們一定要讓他從場上消失，教頭知道我有資格先發，我準備好了，大家都知道我喜歡踢中後衛，但我踢邊後衛也一樣好。」

西班牙今天在熱身賽以1：0擊敗突尼西亞，雙方上半場打完戰成0：0，直到第84分鐘才由科斯塔（Diego Costa）助攻，阿斯帕斯（Iago Aspas）破門入網。

這是西班牙在世足賽前最後一場熱身賽，在此戰先發的拿祖表示：「我們在世界盃也會遇到類似比賽，對方防守很好，世界盃前這樣的比賽很有參考價值，雖然表現不是最好，但贏球能提升信心。」

西班牙在2010年曾拿下世足賽冠軍，為了激勵球員，當地媒體報導，今年若能奪冠，每人可獲得82.5萬歐元（約新台幣2900萬元）的高額獎金，是目前各國足協中最高，上次奪冠時的獎金則是60萬歐元，上屆世足賽則祭出72萬歐元，不過小組賽未出線。

除了各國自己的獎勵外，本屆世界盃冠軍可獲得3300萬歐元（約新台幣11.6億元），亞軍2500萬歐元、季軍2100萬歐元、殿軍1900萬歐元，8強有1500萬歐元、16強1100萬歐元，就算在小組賽淘汰也有800萬歐元。