有望傷癒復出 薩拉赫：歐冠傷退是最糟糕的時刻

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-10 13:48 用LINE傳送

薩拉赫。 歐新社 5月底的歐洲冠軍足球聯賽冠軍戰，利物浦神鋒薩拉赫（Mohamed Salah）因肩膀受傷而提前退出比賽賽場，回憶起這次受傷的經歷，薩拉赫坦言這是他職業生涯中最糟糕的時刻，且當時自己也非常擔心因此會缺席世界盃。

薩拉赫是在第30分鐘爭球時和皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）摔倒在地，導致肩膀受傷提前告別珍貴的歐冠決賽賽場，最終利物浦就以1：3不敵西甲豪門皇家馬德里，也讓皇馬成為歐冠改制以來，第一支寫下3連霸的隊伍。

當時薩拉赫在比賽場上受傷時，距離2018俄羅斯世界盃僅剩不到3周，那時薩拉赫還傷心地流下淚水。後來經過檢查，他的肩膀扭傷了韌帶，也讓埃及對他參加世界盃存有疑問，不過埃及仍把他放進23人名單中。

薩拉赫在受訪時回憶道當時對決皇馬的這場比賽時表示，「因為受傷而退出這場決賽，是我職業生涯中最糟糕的時刻。」他坦言自己受傷的當下開始，就想著自己是否可能因此錯過世界盃，「當我倒在地上時，除了傷痛外還有很多的擔憂，不能繼續在歐冠決賽中出賽也讓我感到奮努與悲傷。」

「過了一陣子，我還想到了不能參加世界盃的可能性，這是一個毀滅性的想法，這也是我職業生涯中最糟糕的時刻。」薩拉赫談到之前受傷時說道，「不過現在我變得更好了，我希望能與烏拉圭進行比賽。」

25歲的薩拉赫說：「其實對我們來說，能夠獲得世界盃參賽資格就已經算是一個很了不起的成功了。」埃及與地主俄羅斯、沙烏地阿拉伯和烏拉圭同為A組，埃及小組賽首戰將交手烏拉圭，比賽將在台灣時間6月15日晚間8點進行。