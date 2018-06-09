申訴禁賽阿根廷？以色列公司否認

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-09 13:49 用LINE傳送

阿根廷取消與以色列熱身賽，後續仍有不少問題。 美聯社 阿根廷以球員安全為由，取消與以色列的熱身賽，引發一連串風波，其中更傳出承辦賽事的Comtek Group打算以「宗教歧視」為由，向FIFA上訴，要求取消阿根廷參加世界盃足球賽的資格，不過該公司受訪時澄清絕無此事。

阿根廷原本預計在今天在耶路撒冷與以色列進行一場熱身賽，但由於適逢以色列70周年國慶，加上舉辦地點，觸動敏感神經，巴勒斯坦足協主席揚言要燒毀梅西（Lionel Messi）球衣，也有球迷跑道阿根廷下榻飯店前亮出血衣，導致阿根廷日前決定取消。

外媒報導，承辦此賽事的Comtek已經預付200萬美元給阿根廷足協，而且這場熱身賽已經賣出4萬5000張門票，承受巨大商業損失下，希望向FIFA告狀。

不過，Comtek接受福斯新聞訪問時作出澄清，「目前跟阿根廷國家隊還在就取消賽事的補償進行協商，不過阿根廷隊很有意願重新訂立與以色列進行友誼賽的時間，應該會在世界盃結束後。」

Comtek執行長班奈（Danny Ben Naim）表示：「對於阿根廷隊最近幾天承受到的壓力，我感到很抱歉，也尊重他們不來以色列踢球的決定，我們正在合作重新舉辦新賽事，同時我也預祝阿根廷在世界盃有好成績。」