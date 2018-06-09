世足熱身賽總算贏球 德國腳被自家球迷噓

中央社 德國列佛庫森8日綜合外電報導 2018-06-09 13:54 用LINE傳送

德國隊。 美聯社 上屆世足賽冠軍德國今天2比1擊敗沙烏地阿拉伯，歷經前5戰不勝，在最後一場熱身賽終於贏球；不過國腳捲入政治風波，引發球迷噓聲，總教練勒夫賽後也動怒。

德國隊靠著上半場踢進2球贏得這場比賽，斐納（Timo Werner）一記精彩的攻門以及對手豪薩維（OmarHawsawi）烏龍球，整場比賽很少受到沙烏地阿拉伯攻勢威脅。

比賽進行到85分鐘，沙烏地阿拉伯得分開張。雖然薩拉維（Mohammad Al-Sahlawi）12碼罰球被德國門將特斯泰根（Marc-Andre ter Stegen）擋下，但賈希姆（Taisir Al-Jassim）隨後把球踢進。

沙烏地阿拉伯將在本屆世界盃開幕戰登場，14日在莫斯科與地主俄羅斯交手。德國本屆世足首戰17日對上墨西哥。

德國隊雖然贏球，但總教練勒夫（Joachim Low）不滿意場上表現，同時也對球迷的噓聲動怒。

勒夫談到這比賽時說：「我們今天錯失很多機會，防守上太過鬆散，給對方太多的反擊機會。我們很幸運能贏球。」

德國隊國腳京多安（Ilkay Gundogan）上個月與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一張合照，惹惱了德國球迷，連2場比賽被噓。京多安在送給艾爾段的球衣上寫著「我的總統」。

勒夫跳出來為球員講話：「他是國家隊的一員，這樣（噓他）對任何人都沒好處。我問你，他現在應該怎麼做？他是拍了一張合照，OK，但是他也已經向媒體說明，強調他是支持德國的價值了。」