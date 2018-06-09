德國拿勝不開心 勒夫不滿京多安遭噓

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-09 10:54 用LINE傳送

京多安(右)與隊友厄齊爾(左)兩人是土耳其裔，上月與土耳其總統合照引發政治風波。 美聯社

德國今天在熱身賽以2：1擊敗沙烏地阿拉伯，終結5連不勝乾旱期，不過中場大將京多安（Ilkay Gundogan）遭到德國球迷噓聲伺候，讓總教練勒夫（Joachim Low）十分不滿，「這樣用噓聲對待國家隊球員，完全沒有幫助，我反問你，京多安現在該怎麼做？」

京多安與隊友厄齊爾（Mesut Ozil）上個月與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan ）合照，引發政治風波，尤其京多安還在球衣寫上「我尊敬的總統先生」，土耳其裔的兩人被批評沒資格代表德國國家隊，厄齊爾因為膝蓋傷勢未出賽，京多安獨攬噓聲。

勒夫為子弟兵喊冤，「是的，他拍了照片，但這不代表政治宣言，他上周也召開記者會，強調他支持德國價值，而且他在此出生、成長，家人、朋友也都在這，從現在起大家該放下這件事了。」

德國隊經理畢爾霍夫（Oliver Bierhoff）也在賽前對記者一直提起此事表達不滿，「你們每天一直提到這件事，是因為你們沒其他話題好談了？你們可以提問，但也必須接受有人回應不想再談了。」

維爾納（Timo Werner）為德國隊踢進第一分，穆勒（Thomas Muller）在對手門前製造烏龍進球，沙烏地阿拉伯在終場前獲得罰球，門將特史達根（Marc-Andre ter Stegen）雖然將球撲出，但被對手補踢進。

主力門將諾伊爾（Manuel Neuer）先發的45分鐘內沒有失分，對於外界擔心的傷勢，諾伊爾表示，「我的腳現在沒有問題，我們今天有太多失誤，每一球都想要進攻，缺乏冷靜與智慧，這支球隊與4年前不同，更加年輕，希望我們能將需要的表現帶進世界盃中。」