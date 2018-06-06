最弱地主隊？ 俄羅斯又踢和7連不勝

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-06 19:09 用LINE傳送

地主俄羅斯熱身賽以7連不勝，近26場僅5勝戰績，迎接世足開幕戰。 美聯社

俄羅斯 世足賽不到10天開踢，但地主隊得當心別成為它隊的大補丸。東道主俄羅斯昨日最後一場熱身賽，遭未取得世足會內賽的土耳其1：1踢和，將以7連不勝，近26場僅5勝戰績，迎接14日與沙烏地阿拉伯的開幕戰。

俄羅斯中場薩米多夫 （Alexander Samedov）36分鐘禁區內接獲隊友巧妙助攻，為球隊首開紀錄，不過60分鐘遭前德國U21好手，德籍土耳其裔馬爾尼（Yunus Malli）攻破得分大門，即便雙箭頭之一斯莫洛夫 （Fyodor Smolov）72分鐘出現超前機會，然而錯失臨門一腳遭土耳其踢平。

本屆俄羅斯與沙烏地阿拉伯、埃及與烏拉圭列在A組，主帥切爾切索夫（Stanislav Cherchesov）說得輕鬆，「我不認為我們需要擔心，今天5號，開幕戰是14號，還有不少時間。」但此役土耳其控球率優於俄羅斯，地主7次射門機會僅1次射正，與鋒線斯莫洛夫默契也出了問題。

土耳其主帥盧塞斯庫（Mircea Lucescu）對俄羅斯教頭言論不敢苟同，「很明顯地俄羅斯隊很擔憂，面臨世足地主隊的重重壓力。」世界排名66名的俄羅斯在32強中僅勝過沙烏地阿拉伯，2016年起面對世足31強中的13場比賽僅贏1場。