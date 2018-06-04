門將德赫亞疏失 西班牙遭瑞士踢平

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-04 17:24 用LINE傳送

西班牙世足賽熱身賽，因門將的失誤，1：1遭瑞士踢平。 美聯社

西班牙 門將德赫亞（David De Gea ）昨天與瑞士世界盃熱身賽一個少見失誤，讓AC米蘭後衛瑞卡多•羅德里奎茲（Ricardo Rodriguez）在62分鐘輕鬆攻破進球大門，葬送主場贏球契機，1：1遭瑞士踢平。

地主隊奧迪歐佐拉（Alvaro Odriozola）在29分鐘為球隊首開紀錄，同時也踢進個人國際賽首球，為2010年世界盃冠軍隊取得1：0領先，不過62分鐘瑞士後衛利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）禁區內起腳射門，德赫亞撲球卻未能將球掌握，反倒讓左側跟進的瑞卡多•羅德里奎茲輕鬆踢進追平分，同時也是瑞卡多•羅德里奎茲生涯為瑞士踢進的第4球，瑞士1：1扳平戰局。

此役西班牙保有6成5的控球率，但18次射門僅5次射正，主帥洛佩特吉（Julen Lopetegui ）坦言球隊進攻把握度不理想，不過仍在許可範圍，「儘管我們未能把握得分機會，但面對強悍如瑞士球隊，我們表現仍襯職，維持壓迫和積極不斷進攻，這才是最重要的。」

洛佩特吉對子弟兵有信心，僅讓瑞士有5次射門機會兩次射正，「相信在接下來的比賽，我們能把握一半以上的得分機會，球隊能製造出機會是我所樂見的，且讓瑞士幾乎沒有起腳空間。」

西班牙下周將飛往俄羅斯，與突尼西亞進行最後一場熱身賽，西班牙本屆與葡萄牙、摩洛哥和伊朗同在B組，瑞士則將在周五熱身賽迎戰日本，分在E組的瑞士將與5度世足冠軍巴西碰頭。