只發揮8成 內馬爾復出首戰就進球

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-04 15:45 用LINE傳送

巴西當家球星內馬爾睽違3個月復出首秀就進球。 美聯社

3個月前右腳動刀，巴西 當家球星內馬爾 （Neymar ）昨日熱身賽對戰克羅埃西亞，睽違3個月復出首秀就進球，率隊2：0踢退克羅埃西亞奪勝，不過他賽後表示腳還有些疼痛，此役僅發揮8成。

肩負巴西奪冠重任的內馬爾，昨日趕在俄羅斯世足賽開踢前10天復出，「自從我受傷已經過了3個月了，能夠回到場上，踢我最熱愛的足球，甚至能夠進球，喜悅是難以量化的，我非常開心。」

巴黎聖日耳曼明星前鋒2月25日與馬賽一役右腳骨折，3月動刀後缺陣至今。昨日他69分鐘左路接獲隊友傳球，盤球晃開3名防守球員，禁區左側起腳勁射破網，為巴西攻下第1分。

進球後內馬爾還向場邊板凳席上的隊醫拉斯瑪（Rodrigo Lasmar）點頭致意內馬爾右腳手術正是由他操刀，「對他致謝，以及我的體能訓練師和治療師，他們24小時陪伴再我身邊。我也要向所有對我相當重要的人致謝。」

這是內馬爾生涯第83度為森巴戰隊出賽所攻下的第54顆進球，再1顆就能追平巴西隊史第3前輩羅馬里歐（Romario）。利物浦前鋒菲爾米諾（Roberto Firmino）傷停補時再錦上添花，為巴西踢進第2球。

儘管賽後內馬爾表示傷處的確還有些疼痛，「不過這是這正常現象，尤其你這麼長時間沒有行走。但我認為我發揮了8成。」