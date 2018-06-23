世足三強權晉級路危機四伏 沒有再犯錯空間

聯合新聞網 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-23 12:46 用LINE傳送

合擁11座世界盃冠軍的三強巴西 、德國 和阿根廷 ，在本屆賽事陷入苦戰，巴西昨天在傷停補時踢進2球，以2：0氣走哥斯大黎加後，晉級之路頓時開闊，奈及利亞2：0踢翻冰島則為阿根廷保住晉級生機；接下來輪到德國尋求延續命脈，明晨2時出戰瑞典，再輸球可能就將打包的壓力之下，這支衛冕軍將有難關要過。

世足三強權德國、巴西與阿根廷小組賽都出狀況，想晉級沒有再犯錯本錢。 美聯社、歐新社

本屆世界盃不見超級強權，小組賽首戰踢完後，德國吞敗、巴西與阿根廷遭逼和，阿根廷甚至在次役再以0：3輸給克羅埃西亞，三支傳統強隊的晉級之路都危機四伏。

非洲雄鷹幫忙 阿根廷重燃晉級夢

阿根廷2場踢完未取勝場，而冰島今晨若能擊敗奈及利亞，就能以6分積分收下晉級門票，阿根廷球迷眼眶噙淚高舉寫有「奈及利亞請為梅西 贏球」的國旗，如願等到願望成真，奈及利亞以2：0擊敗冰島後，為阿根廷保住晉級一線生機。

奈及利亞救了阿根廷一命後，兩隊將在27日凌晨2時正面廝殺，奈及利亞贏球則晉級，阿根廷贏球則仍須視冰島與克羅埃西亞之戰結果，想要晉級仍要看他隊臉色。

巴西站上E組第一暫獲喘息

巴西以2：0擊敗哥斯大黎加，取得4分站上E組第一，晉級形勢看好，下一戰將在28日凌晨2時出戰塞爾維亞。內馬爾 在此役踢進在本屆比賽的第一顆進球，但狀態仍不理想，巴西能走多遠恐怕仍繫於內馬爾何時可以找回身手，總教練蒂特（Tite）強調：「他也是人，他需要時間找回狀態，在那之前，我們需要更堅強、不能只依賴他。」

德國戰北歐巨人輸不得

德國以衛冕冠軍之姿出征，卻在首戰就以0：1不敵墨西哥，攪亂F組形勢，今晚若墨西哥擊敗南韓、取得6分積分晉級，則德國明晨2時與瑞典一戰就非贏不可，輸球即淘汰，連和局都對晉級形勢大不利。

德國教頭勒夫（Joachim Low）表示，目標是確保對墨西哥之戰所發生的錯誤不再犯，「那一敗很傷，這不用多說，但那一戰所發生的錯誤，我們已經仔細分析過了。」他坦承球隊壓力很大，「但我能感覺到那是正面的緊繃和專注。」